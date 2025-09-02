День знаний — 2025
Нежный как облако: этот паштет станет королем вашего завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паштет из куриной печени с грибами — это изысканная закуска, которая сочетает в себе нежность печеночного крема и насыщенный вкус грибов. В отличие от магазинных аналогов, этот паштет обладает идеальной текстурой и сбалансированным вкусом без искусственных усилителей. Он станет украшением любого фуршета и прекрасным вариантом для быстрых и вкусных завтраков.

500 г куриной печени, 1 морковь, 1 луковицу и 150 г шампиньонов обжаривают на 30 г сливочного масла до готовности. Добавляют чеснок, смесь перцев, кориандр и соль по вкусу. Вливают 70 мл сливок и тушат 5–7 минут. Массу измельчают блендером до однородной пасты, при необходимости добавляя немного бульона или масла для нужной консистенции. Перекладывают в форму и охлаждают 2–3 часа.

Паштет получается нежным, с бархатистой текстурой и глубоким вкусом с грибными нотками. Подавать его лучше охлажденным, с тостами, гренками или свежим хлебом. Он отлично сочетается с ягодными соусами или маринованными огурцами, которые подчеркивают его насыщенность.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

