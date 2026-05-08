Нежный бри, сладкая клубника и тягучий мед: приготовьте эти кростини, пока сезон ягод в разгаре

Нежный бри, сладкая клубника и тягучий мед: приготовьте эти кростини, пока сезон ягод в разгаре

Классика итальянской кухни — это не только паста. Теплые кростини с бри и клубникой — тот случай, когда два простых ингредиента создают гармонию на тарелке. Сладкий, терпкий, сливочный — каждый укус напоминает о лете.

Что понадобится

Чиабатта или багет — 1 шт., сыр бри — 150 г, клубника свежая — 200 г, мед жидкий — 2 ст. л., тимьян свежий — 2-3 веточки, ядра грецкого ореха — 6-8 шт., бальзамический уксус — 1 ст. л.

Как готовлю

Чиабатту нарезаю по диагонали ломтиками толщиной 2-2,5 см. Обжариваю их на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Слегка остывшие ломтики смазываю медом и выкладываю на противень, застеленный пергаментом.

Сыр бри нарезаю тонкими полосками и раскладываю поверх хлеба. Клубнику нарезаю слайсами и выкладываю на сыр. Сверху посыпаю листиками свежего тимьяна и украшаю половинками ядер грецкого ореха. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 5–10 минут — сыр должен расплавиться, а клубника — слегка размягчиться.

Готовые кростини вынимаю, сбрызгиваю бальзамическим уксусом и подаю теплыми. Это блюдо — идеальный баланс сладости, сливочности и легкой кислинки, который моментально исчезает со стола.