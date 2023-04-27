NEWS.ru принял участие в озеленении Москвы в рамках акции «Сад памяти»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Редакция NEWS.ru во главе с главным редактором Игорем Самусевичем и заместителем генерального директора Игорем Процковым приняла участие в озеленении Москвы в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти». Мероприятие состоялось 27 апреля в Москве на территории «Навигацкой школы» Первого Московского кадетского корпуса. В этот день в столице высадили 80 туй благодаря кадетам, участникам клуба военно-патриотической песни «Катюша» и их руководителю Константину Солдатову, актерам театра и кино Игорю Лагутину, Наталии Курдюбовой, Сергею Шнырёву, Михаилу Владимирову и Антону Бугляку, волонтерам и журналистам.

Главный редактор NEWS.ru отметил, что акция «Сад памяти» является важным проектом. По его словам, это проявление заботы об окружающей среде, озеленение и память о героях Великой Отечественной войны.

Природа в условиях Москвы нуждается в особой заботе, поэтому редакция NEWS.ru сегодня приняла участие в акции «Сад памяти». Мы помогли высадить более 80 деревьев. Они будут расти здесь долгие годы и сделают наш город еще уютнее. Акция проводится в преддверии Дня Победы, и я призываю всех в меру своих сил заботиться о природе как в Москве, так и по всей стране. В годы войны наши соотечественники отстояли Москву в тяжелейших боях, а наше с вами дело как минимум каждый день делать ее самым лучшим городом, — отметил Самусевич.

Заместитель генерального директора NEWS.ru рассказал, что посадил дерево в память о своем прадеде Степане Кучерике. Он также отметил важность проекта не только для сохранения памяти о героях, но и для экологии.

Это дерево я хочу посадить в честь своего прадеда Степана Кучерика. До войны, во времена НЭПа, он владел обувными мастерскими в городе Находке. Воевал под Ленинградом, попал под немецкий обстрел, когда помогал эвакуировать с поля боя раненого товарища. В результате обстрела лишился ноги. Степан был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны. Умер в 1960 году в городе Каменец-Подольский. Пусть это дерево не только сохранит память о тех, кто 78 лет назад освободил нашу страну от фашизма, но и сделает наш мир зеленее и чище, — рассказал Процков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кадеты и педагоги «Навигацкой школы» посвятили памятные высадки морякам, которые сражались в Великой Отечественной войны. Вместе с воспитанниками к акции присоединился директор кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский. Актеры Театра сатиры Шнырёв, Владимиров и Буглак рассказали, что приняли участие в акции в память о легендарной концертной бригаде № 13, в составе которой работали сатировцы.

Мы не могли не вспомнить об артистах-фронтовиках, которые работали в нашем театре. Это Валентина Токарская, Рафаил Холодов, Яков Рудин, которые попали в окружение немцев в составе концертной бригады № 13 в 1942 году. Токарская выжила и долгие годы служила в театре. В их честь мы высадили сегодня памятные деревья, — отметил Буглак.

На мероприятии генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко напомнила, что все высаженные в рамках проекта деревья помогают сохранить природу. Она обратила внимание на важность акции для экологии.

Международную акцию «Сад памяти» ранее провели в ботаническом саду Орман в Египте. В мероприятии приняли участие сотрудники «Русского дома» в Каире, члены общественного движения «Волонтеры Победы в Египте», а также ученики и педагоги общеобразовательной школы при посольстве РФ. Всего планируется высадить более 27 млн деревьев во всех регионах России и в зарубежных странах.