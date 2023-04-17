В Египте высадили деревья в рамках акции «Сад памяти» Международная акция «Сад памяти» в честь героев Великой Отечественной прошла в Египте

Фото: Россотрудничество

В египетской Гизе будут расти шесть деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Международную акцию «Сад памяти» провели 16 апреля в ботаническом саду Орман. В мероприятии приняли участие сотрудники «Русского дома» в Каире, члены общественного движения «Волонтеры Победы в Египте», а также ученики и педагоги общеобразовательной школы при посольстве РФ.

По словам главы представительства Россотрудничества в Египте Марата Гатина, цель акции — сохранить и передать подрастающему поколению память о героях войны, сохранить историю и ее знаковые события.

В прошлом году в рамках акции «Сад памяти» молодые деревья появились у здания генконсульства РФ в Хургаде.

Памятные сады уже разбили в Армении, Израиле, Индии, Киргизии, Узбекистане. В ближайшее время эстафету акции подхватят Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Сербия, Таджикистан и Тунис.

Ранее деревья в память о героях Великой Отечественной появились в 35 регионах России. Последние из центральных мероприятий акции прошли в Астраханской области и в Адыгее.