Невзоров заявил об отсутствии претензий к напавшему на него активисту

Во время автограф-сессии в Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова напал православный активист. Он ударил его по щеке и потребовал перестать «оскорблять чувства верующих и православную веру», сообщает телеканал «360».

После инцидента Невзоров заявил , что у него нет претензий к напавшему на него мужчине. При этом он уточнил, что нельзя говорить о нападении. Мужчину задержали охранники.

Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто, — подчеркнул Невзоров.

Ранее стало известно, что Александр Невзоров 3 августа отметил 63-й день рождения. Его супруга Лидия Невзорова на официальной странице мужа в Instagram попросила поклонников высказать в комментариях всё, что они о нём думают. Оказалось, что некоторые фанаты именинника хотят его «многократно клонировать».