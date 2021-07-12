Поклонники Александра Невзорова захотели его клонировать

Советский и российский журналист Александр Невзоров 3 августа отмечает 63-й день рождения. Его супруга Лидия Невзорова на официальной странице мужа в Instagram попросила поклонников возлюбленного высказать всё, что они о нём думают, в комментариях под фото теле- и радиоведущего. Оказалось, что часть фанатов именинника хотят его «многократно клонировать».

Александр Глебович, желаю, что бы вас клонировали, многократно! Таких людей должно быть больше! — пожелал юзер под ником elenmihalich.

Также Невзорова поблагодарили «за то, что он есть». Один из пользователей похвалил писателя за то, что он «изменил его картину мира». «Любим, смотрим, разделяем взгляды», «Желаю вам войти в умы большинства, вы отрезвляете», «С днём рождения, великолепный человек!», отметили фанаты журналиста.

Невзоров получил известность ещё в СССР, когда в конце 1980-х годов создал и впоследствии вёл передачу «600 секунд». Кроме того, он отметился документальными фильмами о лошадях («Лошадиная энциклопедия» (2005), «Лошадь распятая и воскресшая» (2008)), а также художественной картиной «Чистилище» (1997, режиссёр, сценарист, продюсер).

Ранее рэпер Джиган отметил день рождения. Исполнителю 2 августа исполнилось 36 лет. Музыканта уже поздравили жена и дети, а также звёзды, среди которых Тимати, Даня Милохин, Navai и многие другие. NEWS.ru собрал поздравления поклонников под последним его постом в социальной сети Instagram.