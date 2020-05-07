«Невские новости» запустили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда»

https://static.news.ru/photo/68c254f0-9045-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Журналисты издания «Невские новости» создали спецпроект, посвящённый памяти блокады Ленинграда.

В основе проекта — история ПВО города в годы Великой Отечественной войны сквозь статьи военных газет.

Тогда в Ленинграде каждый день жизни становился подвигом, и людям требовались простые, бесхитростные слова, трубящие о достижениях и победах. Мы хотели рассказать, что на самом деле скрывалось за этими словами, — пишет издание.

В рамках проекта, 8 мая, в 16:00 пройдёт онлайн-конференцию, в которой примут участие представители Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и другие.

Как писал ранее NEWS.ru, минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации говорится, что для Адольфа Гитлера и нацистской Германии началом конца послужила высадка американских войск и союзников на побережье французской Нормандии.