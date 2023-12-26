Невролог объяснила, как снять боль при «простреле» в спине Невролог Шацкая: при «простреле» нужно лечь на спину и принять любой анальгетик

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При «простреле» в спине (люмбаго) можно принять любое обезболивающее, рассказала NEWS.ru заведующая неврологическим отделением Химкинской больницы Надежда Шацкая. Она отметила, что во время приступа лучше принять положение, при котором неприятные ощущения менее выражены.

Примите любой анальгетик или нестероидное противовоспалительное. Но учтите индивидуальные особенности и противопоказания: беременность, болезни ЖКТ и т. д. Далее используются местные средства в виде геля или мази с обезболивающим эффектом. Положение тела должно быть такое, в котором боль становится менее выраженной. Это на спине или на боку, — добавила Шацкая.

После приема анальгетика, подытожила Шацкая, необходимо обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Врач подчеркнула, что «прострелы» являются не самостоятельным заболеванием, а симптомом. Одной из причин люмбаго является наличие инфекционных или неинфекционных воспалений в позвоночном столбе. Вторая причина — грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, а также травмы позвоночника с повреждением или смещением позвонков. Кроме того, одной из причин люмбаго является развитие опухолей в организме.

Врач Ольга Малиновская ранее объяснила причины появления головной боли. По ее словам, она может быть связана с приемом лекарств или повышенной физической нагрузкой. Кроме того, головные боли характерны при мигренях. Врач советует вести дневник и записывать дату и продолжительность приступов головной боли, после чего обратиться за помощью к специалисту.