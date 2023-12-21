Названы основные причины возникновения головной боли Врач Малиновская: головная боль может быть вызвана приемом лекарств

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Головная боль может быть вызвана приемом лекарств или физической нагрузкой, предупредила врач Ольга Малиновская. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что также она может сопровождать другое заболевание, в том числе гипертонический криз. Если головные боли случаются 15 раз в месяц или чаще, следует обязательно обратиться к врачам.

Как уточнила Малиновская, головная боль может быть самостоятельным явлением. Чаще всего она характерна при мигренях или перенапряжении. Врач советует вести дневник, в который следует записывать дату, продолжительность и другие особенности приступа. При этом она предостерегла от самолечения.

Если вы сталкиваетесь с головными болями чаще пары-тройки раз в месяц, стоит вести дневник, куда необходимо записывать дату, продолжительность, интенсивность и другие особенности приступа, — пояснила специалист.

Невролог Тамара Казакова ранее рассказала, что покой, отдых и ограничение физических нагрузок помогут облегчить головную боль после употребления алкоголя. По словам врача, справиться с симптомами алкогольной интоксикации также позволит употребление обезболивающих средств, не содержащих парацетамол.