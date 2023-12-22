«Метастазы и беременность»: невролог о причинах «прострелов» в спине Невролог Шацкая назвала наличие опухоли причиной «прострела» в спине

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«Прострел» в спине не является самостоятельным заболеванием и может свидетельствовать о развитии опухоли в организме или беременности, рассказала NEWS.ru заведующая неврологическим отделением Химкинской больницы, врач-невролог Надежда Шацкая. По ее словам, инфекционное воспаление в позвоночном столбе также может вызывать болезненные ощущения.

Врач подчеркнула, что в медицине такие «прострелы» называют люмбаго. Они являются не самостоятельным заболеванием, а симптомом. Одной из причин люмбаго является наличие инфекционных или неинфекционных воспалений в позвоночном столбе. Вторая причина — грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, а также травмы позвоночника с повреждением или смещением позвонков. Кроме того, одной из причин люмбаго является развитие опухолей в организме.

Наличие опухоли или метастаз в позвоночнике или внутренних органах, расположенных рядом, могут давать это болезненное ощущение в пояснице, — объяснила Шацкая.

Наконец, люмбаго нередко встречается у беременных женщин на третьем триместре. Это обусловлено тем, что нагрузка на позвоночный столб значительно увеличивается, так как размер матки также растет.

Врач Ольга Малиновская ранее объяснила причины появления головной боли. По ее словам, она может быть связана с приемом лекарств или повышенной физической нагрузкой. Кроме того, головные боли характерны при мигренях. Врач советует вести дневник и записывать дату и продолжительность приступов головной боли, после чего обратиться за помощью к специалисту.