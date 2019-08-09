https://static.news.ru/photo/7480e1ac-bb9e-11e9-a453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В центре Москвы несогласованная акция, начавшаяся после согласованного митинга на проспекте Сахарова, сошла на нет.

Старая площадь, куда пришли протестующие, почти освободилась. Люди расходятся по домам. Улица Маросейка, которую перекрывали в разгар протестов, опустела, передаёт РИА Новости .

За участие в несанкционированной акции протеста в Москве задержали 136 человек.

В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face, писал News.ru.