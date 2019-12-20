https://static.news.ru/photo/ab311cd2-2334-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Идею о понижении нештрафуемого порога скорости с 20 километров в час до 10 «хоронить» пока рано. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, как это можно сделать, рассказал зампредседателя правительства Максим Акимов.

По его словам, возглавляемая им комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе всё-таки снизить ненаказуемый лимит. Среди обсуждаемых мер — делегирование полномочий по снижению порога превышения скорости на региональный уровень, либо поэтапное введение ограничений в режиме пилотных зон.

Это тонкий вопрос, он должен приниматься руководством страны и, естественно, законодателями, — цитирует Акимова ТАСС.

Предложения будут конкретизированы и представлены в правительство в 2020 году. Если их поддержат, внедрены они могут быть предполагается в том же году, уточнил вице-премьер.

Вопрос о сумме штрафа власти также намерены решать после новогодних праздников.

В сентябре замначальника ГИБДД Владимир Кузин говорил, что МВД поддержало инициативу снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Месяц спустя председатель правительства Дмитрий Медведев поручил проработать практическую возможность введения административной ответственности за превышение скоростного режима. Тогда глава кабмина отвёл на это срок до 2 декабря.

Однако в начале декабря, как писал NEWS.ru, Медведев высказался против идеи, мотивировав это тем, что изменение станет поводом штрафовать большее количество людей в ситуации, когда у водителя не было намерения нарушить правила дорожного движения. После этого глава МВД Владимир Колокольцев проинформировал, что МВД выступает против нововведения.

Сейчас в России административная ответственность наступает после превышения скорости на 20 км/ч и более.