«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды

Актер и шоумен Никита Джигурда использует патриотическую риторику для прикрытия скандального прошлого и своего деструктивного поведения, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он опубликовал архивный сюжет украинского телеканала об участии артиста в акции протеста на Майдане в Киеве в 2013 году.

Вот оно все, вылезает наружу. А этот человек — во всех СМИ, и несет нам тут деструктив. <...> Патриотизмом можно прикрываться, но есть то, что уже никогда не сотрешь, — прокомментировал видео глава ФПБК.

Бородин признал, что в настоящее время Джигурда часто ездит в зону СВО, но добавил, что считает нужным напомнить россиянам, «какой он был на самом деле». Он также обвинил артиста в сомнительной связи с балериной Анастасией Волочковой. По мнению главы ФПБК, шоумен «пьяный снимается в программах».

Ранее Бородин призвал признать певицу Светлану Лободу террористкой и экстремисткой после выступления на частном корпоративе для россиян на Пхукете. Концерт состоялся 11 января. Артистка развлекала гостей, как утверждается, за 15 млн рублей.