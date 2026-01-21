Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:17

«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды

Бородин вспомнил о прошлых высказываниях Джигурды, речь идет об Украине

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер и шоумен Никита Джигурда использует патриотическую риторику для прикрытия скандального прошлого и своего деструктивного поведения, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он опубликовал архивный сюжет украинского телеканала об участии артиста в акции протеста на Майдане в Киеве в 2013 году.

Вот оно все, вылезает наружу. А этот человек — во всех СМИ, и несет нам тут деструктив. <...> Патриотизмом можно прикрываться, но есть то, что уже никогда не сотрешь, — прокомментировал видео глава ФПБК.

Бородин признал, что в настоящее время Джигурда часто ездит в зону СВО, но добавил, что считает нужным напомнить россиянам, «какой он был на самом деле». Он также обвинил артиста в сомнительной связи с балериной Анастасией Волочковой. По мнению главы ФПБК, шоумен «пьяный снимается в программах».

Ранее Бородин призвал признать певицу Светлану Лободу террористкой и экстремисткой после выступления на частном корпоративе для россиян на Пхукете. Концерт состоялся 11 января. Артистка развлекала гостей, как утверждается, за 15 млн рублей.

Виталий Бородин
Никита Джигурда
Майдан
Украина
Киев
актеры
шоумены
знаменитости
