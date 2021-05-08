Неравны перед бюджетом: что думают россияне о зарплатах госслужащих

Почти 80% россиян считают неоправданно высокими зарплаты государственных чиновников. Таковы итоги исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч опрошенных их всех субъектов Российской Федерации. На втором месте оказались топ-менеджеры — о них заявили 38% участников опроса, на третьем — риелторы — 29%. В целом результаты последних исследований показывают, что именно зарплаты в государственной сфере жители России расценивают как самые несправедливые, причём как в меньшую, так и в большую сторону.

Зарплату юристов назвал чрезмерно завышенной почти каждый пятый участник опроса — 22%, менеджеров по продажам — 21% респондентов, IT-специалистов — 21% опрошенных. Среди тех, кто получает несправедливо много, упомянули и врачей — правда, всего 4% участников опроса, а инженеров и преподавателей — и вовсе один процент, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое цитирует РИА Новости .

Респондентам также было предложено назвать «справедливые» зарплаты для названных категорий. Результаты получились такими: топ-менеджеры — 103,2 тысячи рублей, риелторы — 76,6 тысячи. Финансисты, по мнению россиян, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи рублей, юристы — 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам — 91,2 тысячи. Самого высокого уровня заработка заслуживают, по мнению опрошенных, IT-специалисты — 108,6 тысячи рублей.

Большинство респондентов (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. По мнению жителей России, представители этой категории должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем не уточняется, каких именно чиновников оценивали россияне. Так, средняя зарплата госслужащих по стране на август 2020 года составляла 35 тысяч рублей (сюда входят не только администраторы-управленцы). Правда, растёт она быстрее остальных — за год увеличилась на 9%. В Москве госслужащие получали в среднем 50 тысяч рублей, в Петербурге — 41,5 тысячи, а меньше всего в Ульяновске — 23,8 тысячи. В целом это почти буквально соответствует тем деньгам, которые получает среднестатистический россиянин после вычета налогов.

Правда, к примеру, средняя зарплата чиновника муниципального уровня в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 133,5 тысячи рублей. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе — 102 тысячи рублей, но вряд ли области Крайнего Севера могут быть показателем.

А вот если посмотреть на федеральных чиновников, то картина уже несколько другая. На 2019 год, по данным Росстата, она оказалась на уровне 126,6 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом их оклады выросли почти на 5%. Самые высокие зарплаты зафиксированы в аппаратах министерств — на тот момент они составляли порядка 240 тысяч рублей в месяц.

По словам специалистов Всероссийского центра уровня жизни, труд работников управленческой сферы — в первую очередь речь идёт о государственных и муниципальных управленцах — в среднем должен составлять примерно девять прожиточных минимумов, или около 80 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что согласно предыдущему исследованию того же самого сервиса, получателями самых несправедливо низких зарплат россияне также считают тех, кто работает в государственных структурах. Это преподаватели — их назвали 64% респондентов, врачи — 58%, учёные — 36%, а также спасатели и пожарные.

По мнению опрошенных, учителя и врачи должны зарабатывать от 120 тысяч рублей в месяц, а учёные — более 130 тысяч. При этом 1% опрошенных в ходе этого исследования отметили, что считают низкими зарплаты чиновников.

Кстати, согласно опросам, лишь 9% жителей России довольны своими зарплатами. Четверть участников исследования хотела бы увеличить её более чем на 50 тысяч рублей, ещё четверть — на 20–30 тысяч, каждый пятый — на 10–20 тысяч. 7% респондентов хотели бы прибавить 10 тысяч рублей к своему заработку.