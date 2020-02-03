Владимир Жириновский предложил платить пособия неработающим женщинам свыше 12 тыс. рублей, если в семье есть три человека. Свою инициативу лидер ЛДПР направит на рассмотрение в Госдуму 3 февраля.
Жириновский считает, что такая помощь необходима из-за «тяжёлого, изнуряющего, монотонного» труда домохозяек,
Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела, — обосновал своё мнение политик.
Жириновский согласен, что выплаты за период декрета являются хорошей поддержкой, но «этого мало».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в «Единой России» не одобрили желание депутата партии Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек. Об этом
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