https://static.news.ru/photo/b8158594-4609-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Владимир Жириновский предложил платить пособия неработающим женщинам свыше 12 тыс. рублей, если в семье есть три человека. Свою инициативу лидер ЛДПР направит на рассмотрение в Госдуму 3 февраля.

Жириновский считает, что такая помощь необходима из-за «тяжёлого, изнуряющего, монотонного» труда домохозяек, пишут «Известия».

Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела, — обосновал своё мнение политик.

Жириновский согласен, что выплаты за период декрета являются хорошей поддержкой, но «этого мало».