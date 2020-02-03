Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Владимир Жириновский предложил платить пособия неработающим женщинам свыше 12 тыс. рублей, если в семье есть три человека. Свою инициативу лидер ЛДПР направит на рассмотрение в Госдуму 3 февраля.

Жириновский считает, что такая помощь необходима из-за «тяжёлого, изнуряющего, монотонного» труда домохозяек, пишут «Известия».

Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела, — обосновал своё мнение политик.

Жириновский согласен, что выплаты за период декрета являются хорошей поддержкой, но «этого мало».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в «Единой России» не одобрили желание депутата партии Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев. Ранее Вострецов заявил, что домохозяйки, по его мнению, должны платить налоги наравне с самозанятыми гражданами.

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