В апреле резко увеличилось количество россиян, которые работают в условиях неполной занятости. Эксперты связывают это с последствиями пандемии коронавируса. О том, насколько сложно будет восстановиться рынку труда и самим гражданам — в материале NEWS.ru.

В апреле число граждан РФ, работающих в условиях неполной занятости, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось в четыре раза и составило примерно 22,2 млн человек. При этом количество женщин, которые трудятся в режиме неполной занятости, стало в четыре раза больше, а мужчин — в семь. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Снизилось также количество россиян, которые работают в условиях полной занятости. Если в апреле 2019 года этот показатель составлял 66,3 млн человек, то за этот же период текущего года он сократился на 28% — до 47,9 млн.

Изменения на рынке труда связаны в первую очередь с мерами, введёнными властями на фоне пандемии коронавируса. На карантине многие работодатели из-за снижения объёмов работы пытались по возможности переводить своих сотрудников в режим неполной занятости. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в ближайшее время ситуация, скорее всего, вернётся в прежнее русло. Наблюдать показатели по числу трудоустроенных, сходные с прошлогодними, можно будет в конце лета — начале осени, предполагает специалист.

В данных Росстата за сентябрь по итогам работы в августе, скорее всего, можно будет наблюдать показатели, сходные с прошлогодними. Это будет связано с постепенным восстановлением показателей спроса на фоне восстановления уровня доходов россиян. Вернуться к прежним цифрам, конечно, будет непросто, потому что предприятия на протяжении длительного времени не имели доходов. Однако ситуация смягчается льготами, которые предоставляет государство в связи с пандемией. В частности, были снижены страховые взносы, а также налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Также специалист предположил, что женщины в разгар пандемии могли увольняться с работы, потому что им пришлось сидеть дома с детьми из-за закрытия детских садов и школ.

Кроме того, некоторые россиянки могли добровольно отказаться от работы или перехода на фриланс, оценив преимущества нахождения дома. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала социальный психолог Наиля Бирарова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем восстановить свой статус как работника многим соискателям будет достаточно сложно. Это связано с тем, что изменения на рынке труда, которые произошли в связи с пандемией, стали причиной крайне высокого уровня стресса у населения. В таком состоянии искать место работы или менять его особенно сложно, отмечает социальный психолог.

Многим россиянам сейчас приходится выходить из зоны комфорта. При этом не добровольно, а принудительно. Никто на такое не рассчитывал. Людям тяжело искать работу в условиях высокого уровня напряжения. Однако это не значит, что стоит опускать руки. Я бы посоветовала россиянам запастись мотивацией, поставить себе чёткую цель и прописать стратегию по её достижению. В таком случае можно получить наилучший результат. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Специалист также посоветовала не использовать в стратегии однообразные шаги и, возможно, даже прибегнуть к совсем новым. Это поможет выйти из зоны комфорта и приблизиться к желаемой цели.