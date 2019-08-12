https://static.news.ru/photo/f4f0d4be-bd2e-11e9-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Холодная погода в последние три недели заставила жителей Москвы и Петербурга потратиться на свитеры и дождевики. В столице рост продаж защитных накидок от осадков вырос на 700%.

Аналитики онлайн-ретейлера Wildberries обнаружили, что с 18 июля по 9 августа по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — на 166%. Также потребители стали на 250% больше заказывать свитеров, а толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно, передаёт РБК .

Атлантический циклон, который принёс в столицу ветер и грозы, привёл к активным покупкам дождевиков в Москве, продажи которых подскочили на 700%. Объём заказов свитеров в Москве вырос на 417%. В Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты (прирост 705%).

Как писал News.ru, ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие пять суток жители столицы могут ждать возвращения «настоящего августовского лета».