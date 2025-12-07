ТИЭФ'25
Необычные котлетки из сала, которые готовятся всего из двух ингредиентов: простой русский рецепт, позволяющий экспериментировать со вкусами

Иногда самые удивительные блюда получаются из самых простых продуктов. Если в холодильнике осталось сало и немного муки, можно быстро приготовить сытные котлетки, которые приятно удивят нежной структурой. Рецепт легко адаптировать под свой вкус, добавляя специи или овощи.

Возьмите сало 300–400 г (соленое или сырое) и 2–3 ст. л. муки, а при желании — луковицу и пару зубчиков чеснока.

Сало нарежьте и пропустите через мясорубку, при необходимости добавьте соль и перец. Всыпайте муку порциями, перемешивая сначала ложкой, затем руками — масса должна стать похожей на фарш для котлет. Сформируйте небольшие круглые заготовки и обжарьте их на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте такие котлеты с хлебом, луком или горчицей — получится простая, но очень домашняя закуска. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что многие уверены, что чем мельче фарш, тем нежнее будут котлеты, но на практике все выходит наоборот. Один простой прием помогает сохранить мясу природную влагу и добиться той самой сочной серединки, которая делает домашние котлеты действительно удачными.

сало — 300−400 граммов (соленое, но можно и сырое);
мука — 2−3 столовые (или больше в зависимости от консистенции).
>
Сало нарежьте и пропустите через мясорубку, при необходимости добавьте соль и перец.
Всыпайте муку порциями, перемешивая сначала ложкой, затем руками — масса должна стать похожей на фарш для котлет.
Сформируйте небольшие круглые заготовки и обжарьте их на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.
Подавайте такие котлеты с хлебом, луком или горчицей — получится простая, но очень домашняя закуска.
