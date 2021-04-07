«Ненастная погода»: Москву накроют ливни с мокрым снегом

https://static.news.ru/photo/7d7fd096-982a-11eb-82ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшое похолодание с ливневыми дождями и местами мокрым снегом ожидают жителей столицы 8 апреля, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, накрапывающий с утра дождь к 09:00 начнёт переходить «в заряды мокрого снега», основная масса которого выпадет до 15:00.

Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье — плюс 1-6. Вечером начнётся понижение температуры, и на дорогах в ночь может подморозить и может быть слабая гололедица. В общем, достаточно ненастная погода, — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что прогнозируется западный ветер, штормовой, со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.

Атмосферное давление в утренние часы пониженное — 730 миллиметров ртутного столба. Однако с понижением температуры оно начнёт расти и к вечеру достигнет отметки в 743 миллиметра ртутного столба, что всё ещё ниже нормы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в управлении МЧС по Москве предупредили, что дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в ночь на 8 апреля и в течение всего последующего дня.