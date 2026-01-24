Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 04:24

Немного курятины и много пользы — готовлю нежную намазку на хлеб для ПП-завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот паштет — идеальный вариант для тех, кто любит бутерброды, но следит за калориями. Всего 107 ккал на 100 граммов! Его основа — отварная куриная грудка, богатая белком, и сладкая вареная морковь, которая дает паштету естественную влажность и цвет. Маринованный лучок, яйца и укроп добавляют пикантности и свежести, делая каждый бутерброд полноценным, вкусным и очень полезным перекусом.

Куриную грудку (600–700 г) и очищенную, нарезанную крупными кусками морковь (300–400 г) кладу в кастрюлю. Заливаю водой, чтобы покрывало, добавляю соль (1–1,5 ч. л.) и перец горошком по желанию. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5–10 минут до конца добавляю лавровый лист. Снимаю с огня и даю полностью остыть в бульоне.

Луковицу (30–50 г) мелко-мелко режу. Заливаю ее яблочным уксусом (3–4%), чтобы слегка покрыло, и оставляю мариноваться на 5–10 минут.

Достаю курицу и морковь из бульона (бульон можно сохранить для супа). Куриное мясо отделяю от костей и кожи. Пропускаю мясо и морковь через мясорубку с крупной решеткой в миску.

Вареные яйца (3 шт.) натираю на крупной терке и добавляю к курино-морковной массе. Мелко рублю укроп. С лука сливаю уксус.

Соединяю все ингредиенты в миске: мясо с морковью, яйца, укроп и маринованный лук. Тщательно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли и молотого черного перца.

Паштет готов. Храню в закрытом контейнере в холодильнике. Перед подачей даю немного постоять при комнатной температуре.

