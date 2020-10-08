Минпросвещения: массового перевода школ на удалёнку нет

https://static.news.ru/photo/69041266-0951-11eb-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Более сотни российских школ перевели учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Однако, отметил он, это незначительное количество образовательных учреждений, если судить по общему их объёму в стране.

Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27%, не более, — цитирует Кравцова ТАСС.

Он заверил, что в системе образования ситуация с заболеваемостью тщательно контролируется.

Министр уточнил, что «есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул». Тем не менее, подчеркнул Кравцов, это «укладывается в календарный год и сохраняет единое образовательное пространство».

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения отказалось от централизованных решений о переводе школьников на дистанционное обучение. Образовательным учреждениям делегировано право самостоятельно определять формат образовательного процесса.