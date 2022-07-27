«Нельзя войти в одну воду дважды»: сексолог о возвращении к бывшим Сексолог Котенева: решение о возобновлении отношений — личное дело пары

Фото: pixabay

Есть разные обстоятельства и причины, из-за которых люди принимают решение восстановить отношения со своими бывшими возлюбленными: общие дети, привязанность, дом, работа или интересы, отметила в беседе с «ФедералПресс» сексолог и психолог Анна Котенева. При этом специалист предупредила, что не стоит ждать резких изменений от партнера или переделывать его под себя, «нельзя войти в одну воду дважды».

Нельзя войти в одну воду дважды. Однако человеческие отношения — это море разных эмоций, переживаний, волнений, пониманий и непониманий, — пояснила сексолог.

Котенева считает, что если решение о восстановлении отношений уже было принято, оба человека должны найти в себе силы не припоминать друг другу причины разрыва. Хотя иногда совместно пройденные испытания, трудности могут скрепить пару.

Многие не стремятся возвращаться к бывшим партнерам из-за страха, что история с разрывом повторится. Психолог ответила, что если человек способен на предательство, то оно никуда не исчезнет. Обреченными можно назвать и негармоничные отношения, в которых игнорируются роли «мужчины» и «женщины».

Психологи ранее выяснили, что романтическая привязанность в отношениях длится примерно три года. Специалисты Мария Дарбаева и Александра Малахова предупредили, что идиллия, характерная для начала отношений, не может длиться всю жизнь. Однако если вместе пройти через все этапы и кризисы отношений, можно избежать расставания.