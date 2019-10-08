https://static.news.ru/photo/ed158b62-e999-11e9-b660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём нелегального рынка такси в России с 2017 года увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей.

Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве страны, доля нелегального рынка составляет не менее 12% от общего объёма.

В прошлом году количество выданных разрешений на данный вид деятельности сократилось на 8% и восстановилось в текущем. Доля нелегальных поездок достигает около 16% по всей стране. В 21 регионе она превышает 25%, а в 13 — 50%.

Также зафиксировано большое число случаев, когда компании уходят от налогов через оформление таксистов в качестве индивидуальных предпринимателей.

Эксперты отмечают, что дополнительные налоговые поступления в бюджет от нелегалов могли бы достигнуть примерно 6 млрд рублей.

Также в исследовании отмечается, что средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках этот показатель достигает 74 тысяч рублей. Резкий скачок зарплат может быть связан с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов.

В текущем году агрегаторам принадлежит порядка 60% легального рынка такси. Самым крупным игроком на рынке является «Яндекс.Такси» с 27% рынка, за ним следуют «Везёт» с долей 12% и «Максим» с 9%.

Ранее News.ru писал, что Левада-Центр провёл опрос, результаты которого показали, что треть россиян стали чаще пользоваться такси за последние два года.