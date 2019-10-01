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«Левада-центр» провёл опрос, результаты которого показали, что треть россиян стали чаще пользоваться такси за последние два года.

Такси входит в тройку видов транспорта, которые предпочитают пассажиры, — 27%, общественным транспортом пользуются 70% и личными автомобилями — 34%.

33% россиян стали пользоваться такси чаще, 12% — скорее, реже, 5% — значительно реже.

Также 77% опрошенных чаще всего оплачивают поездки наличными деньгами, 20% — картой через мобильные приложения.

В стране до сих пор высокий процент пассажиров, которые оплачивают поездки наличными, а половина даже не знает о своём праве получить чек за оказанную услугу, — сказала глава общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

Как ранее писал News.ru, власти Москвы обязали таксомоторные службы передавать в городскую информационную систему персональные данные водителей и сведения о полисах ОСАГО.