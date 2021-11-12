Некоторым россиянам увеличат выплаты на жильё

В большинстве регионов России рыночная стоимость жилья в четвёртом квартале 2021 года выросла. В связи с этим Минстрой увеличил социальные выплаты для различных категорий граждан на покупку или строительство собственного жилья, пишет «Парламентская газета».

Приказ ведомства вступает в силу с 14 ноября. Минстрой пересматривает рыночную стоимость жилья ежеквартально, а раз в шесть месяцев он определяет нормативы стоимости жилья в среднем по России. Субсидии пересматривают в зависимости от этих показателей.

В столице, например, квадратный метр жилья подорожал с 128 645 рублей (в третьем квартале) до 134 434 (в четвёртом). В Подмосковье — с 71 526 до 74 745 рублей, в Санкт-Петербурге — с 89 730 до 93 768 рублей.

Также оказалось, что на втором месте после Москвы по стоимости жилья — Сахалинская область. В среднем по России расценки в четвёртом квартале выросли на одну-три тысячи рублей.

Ранее юристы рассказали, что в России материнский капитал можно потратить только на те нужды, которые определены законом. Если человек попытается незаконно обналичить средства и направить их на другие цели, ему грозит уголовная ответственность. Потратить можно сразу всю сумму или её часть на улучшение жилищных условий, получения ребёнком образования, на пенсию матери и прочие нужды.