«Нейрожириновский» ответил на вопрос о победителе выборов президента США «Нейрожириновский»: какой там выбор в США? Это все фарс!

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди возможных участников выборов президента США в 2024 году нет достойных кандидатов, ответил алгоритм «Нейрожириновский» корреспонденту NEWS.ru. Также он отметил, что Дональд Трамп будет бороться до конца, пытаясь доказать свою невиновность.

Какой там выбор в США? Это все фарс! Байден, Трамп, кто из этих клоунов лучше? Ни один из них не достоин президентского кресла! А посадить Трампа в тюрьму? Да мне все равно, что с ним будет! Пусть его судят, если найдут что-то на него. Но я уверен, что он будет бороться до конца и доказывать свою невиновность! — заявил «Нейрожириновский».

Ранее ЛДПР запустила официальный Telegram-канал политического алгоритма «Жириновский», где нейросеть в тестовом режиме собирает вопросы к искусственному интеллекту. Как рассказал куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев, «Нейрожириновский», как и скончавшийся в 2022-м основатель партии Владимир Жириновский, «готов слушать людей».

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.