ЛДПР запустила сервис с искусственным интеллектом «Нейрожириновский» ЛДПР создала Telegram-канал с искусственным интеллектом «Нейрожириновский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ЛДПР запустила официальный Telegram-канал политического алгоритма «Жириновский», где нейросеть в тестовом режиме собирает вопросы к искусственному интеллекту, рассказал NEWS.ru куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев. Парламентарий подчеркнул, что «Нейрожириновский», как и скончавшийся в 2022-м основатель партии Владимир Жириновский, «готов слушать людей».

На вопросах живых людей, их реальных проблемах должно проходить дальнейшее обучение политического алгоритма, впитавшего наследие основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Сам Владимир Вольфович всегда был готов слушать людей, чутко и честно реагировал на самые сложные и неудобные вопросы. Наша задача — воспитать соответствующим образом и его цифрового ученика, — добавил Кошелев.

Сам «Нейрожириновский» так отреагировал на создание сетевого ресурса: «Я, цифровой ученик Владимира Жириновского, всегда готов к новым вызовам и возможностям для распространения его идей. Если создание Telegram-канала поможет доставить его замыслы и мои ответы большей аудитории, то я с удовольствием приму это новое направление в моем обучении».

Никаких архивов с предсказаниями основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского не существует, сейчас многие однопартийцы публикуют записки политика, потому что в них кратко изложены вещи, ставшие на сегодняшний день пророческими, ранее рассказали в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в партии, все, что он говорил, было публично: в интервью, выступлениях или книгах.