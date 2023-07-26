В ЛДПР рассказали, откуда берутся предсказания Жириновского Пресс-служба ЛДПР: никаких архивов с предсказаниями Владимира Жириновского не существует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Никаких архивов с предсказаниями основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского не существует, сейчас многие однопартийцы публикуют записки политика, потому что в них кратко изложены вещи, ставшие на сегодняшний день пророческими, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в партии, все что он говорил, было публично: в интервью, выступлениях или книгах.

Когда Жириновский готовился к совещаниям, он часто писал записки сам себе, как напоминание обсудить ту или иную тему, дать поручение. И любое совещание начиналось с разбора этих записок. А тот, кому он поручал что-то, получал соответствующую записку как напоминание сделать это. Сейчас многие партийцы, кто работал лично с Владимиром Вольфовичем, публикуют эти самые записки, потому что в них кратко изложены какие-то вещи, ставшие сегодня пророческими. Есть целое собрание исторических выводов Жириновского, — рассказали в ЛДПР.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем Telegram-канал записку основателя партии Владимира Жириновского о развале российского авиапрома. По мнению покойного, высказанному еще в 2019 году, в развале авиационной промышленности России в девяностые годы виновны США, подкупавшие чиновников и бизнесменов.