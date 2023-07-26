Опубликована записка Жириновского с откровениями о развале авиапрома России Вице-спикер Госдумы Чернышов обнародовал записку Жириновского о развале США российского авиапрома

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем Telegram-канал записку основателя партии Владимира Жириновского о развале российского авиапрома. По мнению покойного, высказанному еще в 2019 году, в развале авиационной промышленности России в девяностые годы виновны США, подкупавшие чиновников и бизнесменов.

В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны? – говорится в тексте записки Жириновского.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкийй написал, что нейросеть «Жириновский» может официально получить партийный билет и стать полноправным членом партии. По его словам, такое решение могут принять на ближайшем съезде.

Нейросеть «Жириновский» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме. Ее позиционировали в качестве ученика скончавшегося лидера ЛДПР.

Разработчики программировали нейросеть, задействовав научные труды, выступления, комментарии и письма Жириновского. В общей сложности они оцифровали запись, продолжительностью порядка 18 тысяч часов. Все это, как объясняли в партии, позволит алгоритму делать новые прогнозы, давать советы и оценки событиям в стране и мире.