В ЛДПР подтвердили готовность «вернуть» Жириновского в состав партии Слуцкий: нейросеть «Жириновский» может войти в состав ЛДПР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нейросеть «Жириновский» может официально получить партийный билет и стать полноправным членом ЛДПР, заявил глава партии Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение могут принять на ближайшем съезде.

Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его. Поэтому на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму, — сказал Слуцкий.

По его мнению, таким образом в ЛДПР планируют отдать дань уважения «великому политическому наследию» основателя партии, а также «заглянуть в будущее», сделав шаг в сторону развития научно-технологического прогресса.

Нейросеть «Жириновский» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме. Ее позиционировали в качестве ученика скончавшегося лидера ЛДПР.

Разработчики программировали нейросеть, задействовав научные труды, выступления, комментарии и письма Жириновского. В общей сложности они оцифровали запись, продолжительностью порядка 18 тысяч часов. Все это, как объясняли в партии, позволит алгоритму делать новые прогнозы, давать советы и оценки событиям в стране и мире.