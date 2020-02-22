https://static.news.ru/photo/f3813c7c-5568-11ea-85a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Родители трехмесячной девочки из Колпино со спинальной мышечной атрофией получили 29 млн рублей на лечение от неизвестного благотворителя.

Диагноз ребёнку поставили через месяц после рождения. Сначала медики предполагали, что у младенца гипотонус: она плохо двигала руками и ногами. Когда врача провели генетический тест, то установили спинальную мышечную атрофию. Лечение необходимо было проводить незамедлительно, поэтому родители сразу открыли сбор на лечение. Состояние ребёнка стремительно ухудшаться.

Сейчас остались всего две работающие группы мышц — глотательные и дыхательные, но и они в любой момент могут перестать действовать, — писали в социальных сетях родители.

Лекарство необходимо было приобрести до конца февраля. Как сообщает «Стархит», 21 февраля кто-то перевёл на лечение ребёнка 29 млн рублей. В этот день малышу исполнилось три месяца.

Она получила свой самый главный подарок — жизнь. Нашёлся волшебник, который полностью закрыл сбор, — заявили супруги.

Они подчеркнули, что получили больше денег, чем им требовалось. Они переведут оставшиеся от лечения средства на помощь другим детям.

NEWS.ru сообщал, что депутаты предлагают лечить за счёт государства пациентов со спинальной мышечной атрофией. Законопроект был внесен в Госдуму.