Недостаток солнца, с которым россияне сталкиваются каждую зиму, может оказывать негативное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние человека. О том, какую опасность несёт в себе затяжная серость на улицах и как минимизировать её последствия для организма NEWS.ru поговорил со специалистами.

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что недостаток солнца влияет на усвояемость витаминов, микро- и макроэлементов, в частности отвечающего за формирование костной системы кальция и йода. В результате нехватки последнего человек может столкнуться с заболеваниями щитовидной железы — гипотиреозом, кистами и узловым зобом, отметил специалист.

Чтобы снизить вероятность появления негативных последствий для организма собеседник NEWS.ru рекомендовал обратиться к врачу, который подберет сбалансированный комплекс витаминов. Они, в частности, помогут нормализовать уровень гормонов — серотонина, дофамина и грелина. Для того, чтобы восполнить недостаток йода следует включить в рацион морскую капусту и морепродукты.

Klaus Wagenhäuser/imageBROKER.com/Global Look Press

Терапевт также заявил, что пребывание на солнце особенно важно для детей. Связано это с тем, что в их организме происходит формирование иммунной и гормональной систем.

Кроме того, как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в середине зимы уровень содержания витамина D3 в организме жителей средней полосы и северной части России падает до самых низких значений. Чтобы компенсировать его недостаток специалист рекомендует принимать поливитамины и включить в рацион овощи и замороженные фрукты, так как в них хорошо сохраняются витамины.

Для того, чтобы в условиях пасмурной погоды поднять себе настроение и настроиться на позитивный лад психолог Ольга Латынцева рекомендует окружить себя яркими цветами — в одежде, мебели и посуде. Специалист также рекомендует повесить в комнате красочную картину и поставить на экраны компьютера и мобильного телефона заставки с изображением фруктов, солнца или моря.

Также стоит включить в рацион цитрусовые — лимоны, апельсины, мандарины. Помимо того, что эти плоды обладают ярким цветом, их запах поднимает настроение и ассоциируется с праздником.

Эти фрукты задействуют все наши рецепторы. Они вкусно пахнут, красиво выглядят, их приятно трогать. В детстве мамы многим делали чай с лимоном во время простуды — это тоже хорошая ассоциация, ведь это беззаботное время, когда люди зачастую чувствовали себя в безопасности Ольга Латынцева психолог психолог

Психолог также рекомендовала пользоваться косметическими средствами с запахом цитрусовых или шоколада.

Чтобы поднять себе настроение в условиях недостатка солнечного света стоит заваривать насыщенные цветом напитки с добавлением кусочков фруктов или раскрывающимися лепестками. В частности, можно сварить облепиховый пунш. Специалист, помимо прочего, советует россиянам зимой смотреть комедии про лето и путешествия, а также почаще слушать любимую музыку или звуки моря.

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Хорошее настроение мы создаём себе сами. Если вы утром встанете и пойдете в теплый душ, помоетесь гелем с запахом цитруса или шоколада, скажете себе что-нибудь хорошее, вытретесь ярким полотенцем, а после отправитесь на кухню и выпьете вкусного чая из красивой кружки под любимую музыку, вы можете обзавестись позитивным настроем на целый день, — заявила Латынцева.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова и доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, какие витамины необходимо принимать в зимний период. В первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, которые играют важную роль в белковом и энергетическом обмене. Для нормального функционирования мозга полезны будут магний, цинк, марганец, калий, а также витамины А,С и Е.