«Небывальщина»: военэксперт рассказал о найденной в Польше боеголовке Военэксперт Дандыкин назвал «небывальщиной» найденную в Польше бетонную боеголовку

Фото: TYTUS ZMIJEWSKI/EPA/TASS

Сотрудники полиции Польши недалеко от места, где были обнаружены обломки ракеты класса «воздух — земля»

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал «небывальщиной» сообщения польских властей об обнаружении на территории страны бетонной боеголовки от российской ракеты. По его словам, российские военные такие боеприпасы не используют. Он предположил, что ракета могла быть украинской или натовской.

Бетонная боеголовка — для меня это труднопонимаемое, небывальщина какая-то, тем более в Польше и далеко от границы с Украиной. Может, Киев тренируется и к ним залетело или учения НАТО, они сейчас постоянно что-то проводят, готовятся. В любом случае это удивительно, и к нам отношения не имеет, — сказал эксперт.

Он высказал предположение, что речь идет о зенитной ракете с какой-то небоевой частью. Эксперт подчеркнул, что российские войска стреляют не бетонными боеголовками, «а вполне себе боевыми частями». Дандыкин добавил, что российское происхождение этой находки сомнительно, поскольку иначе реакция польской стороны была бы более громкой.

Об обнаружении бетонной боеголовки от российской ракеты накануне заявил глава офиса президента Польши Павел Шрот. По его словам, она была найдена недалеко от места обнаружения ракеты класса «воздух — земля» под городом Быдгощ в апреле.