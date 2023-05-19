В Польше нашли особенную боеголовку ракеты В Польше заявили, что найдена бетонная боеголовка от российской ракеты

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Польша. Сотрудники полиции в лесу недалеко от места, где были обнаружены обломки ракеты класса «воздух - земля»

В Польше нашли боеголовку предположительно российской ракеты, обломки которой были обнаружены под городом Быдгощ в апреле. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на главу офиса президента Павла Шрота. По его словам, боевая часть не имела взрывчатки и «выполнена из бетона

Обнаружена боеголовка российской ракеты. Она особенная, поскольку сделана из бетона, — заявил Шрот.

Об обнаружении обломков ракеты в Быдгоще 27 апреля сообщило Минобороны Польши. Как уточнил генпрокурор страны Збигнев Зебро, речь идет о воздушном объекте. По его словам, военный отдел окружной прокуратуры начал проводить расследование по факту находки. По данным СМИ, неопознанным объектом является ракета класса «воздух — земля», на ней есть надписи на русском языке. Также сообщалось, что на месте обнаружения снаряда образовалась большая воронка в земле.

Найденная в апреле в Польше нeподалеку от Быдгоща ракета является стратегической авиационной крылатой рaкетой X-55 российского производства. Вывод о принадлежности снаряда сделала экспертиза Технического института авиационных войск.