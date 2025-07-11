Не знаете, что приготовить из кабачков? Есть гениальный способ их подачи!

Лето дарит нам сочные кабачки, и эти вафли — гениальный способ их подачи! Они получаются невероятно нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи и готовятся проще простого в вафельнице. Попробуйте — это вкусно и необычно!

Ингредиенты: 2 средних молодых кабачка (около 500 г), 2 яйца, 3 ст. л. муки (с горкой), 50 г тертого пармезана или твердого сыра, 1 зубчик чеснока (пропустить через пресс), соль, черный перец по вкусу, щепотка паприки или сушеного чеснока (опционально), масло для смазывания вафельницы.

Начните с кабачков: их нужно натереть на средней терке. Обязательно отожмите массу очень тщательно руками или через марлю, чтобы удалить максимум сока — это ключ к хрустящим вафлям. В миске слегка взбейте яйца вилкой. Добавьте к яйцам натертые и отжатые кабачки, тертый сыр, пропущенный чеснок, соль, перец и специи по желанию. Постепенно всыпьте муку, аккуратно перемешивая до однородности. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Разогрейте вафельницу до средней температуры и слегка смажьте поверхности маслом. Выкладывайте по 1,5–2 ст. л. теста на каждую секцию, разравнивая лопаткой. Закройте крышку и выпекайте 5–7 минут до насыщенного золотисто-коричневого цвета и четкого отпечатка решетки. Готовые вафли аккуратно извлеките лопаткой. Подавайте сразу же, пока они самые хрустящие, со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом. Приятного аппетита!