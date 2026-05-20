Не ждите тепла для газона: ранняя обработка сделает лужайку густой и яркой

После зимы газон редко выглядит красиво: желтая трава, мох и плотный слой старых стеблей портят весь вид участка. Многие откладывают уход до настоящего тепла, но именно это часто мешает получить ровную зеленую лужайку летом. Опытные садоводы советуют действовать намного раньше.

Лучшее время для восстановления газона — конец февраля и начало марта, когда земля уже слегка оттаяла, но трава еще не пошла в активный рост. В этот период особенно полезна скарификация — прочесывание газона для удаления сухой травы и мха.

За зиму на поверхности образуется плотный слой отмершей органики, который мешает воздуху и влаге поступать к корням. Из-за этого трава начинает выпревать и хуже растет. После ранней очистки корневая система получает больше кислорода, а молодые побеги быстрее трогаются в рост.

Проводить работы нужно только по слегка подсохшей земле. Газон аккуратно прочесывают граблями или скарификатором, а затем убирают весь мусор. Если появились проплешины, можно сразу подсеять семена и добавить немного компоста.

Сначала лужайка может выглядеть непривычно редкой, но уже к апрелю трава становится заметно гуще и ярче. Такой газон легче переносит жару, меньше страдает от мха и дольше остается насыщенно-зеленым даже летом.

