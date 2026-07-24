Не выбрасывайте летнюю зелень: хитрая заготовка поможет сохранить вкус до весны

Летом зелени много, и хочется сохранить ее вкус не только на несколько дней. Простая заготовка поможет оставить укроп, петрушку и зеленый лук яркими, ароматными и удобными для приготовления блюд в любое время года.

Хорошо промойте зелень и полностью высушите, затем крупно нарежьте. Переложите в блендер, добавьте 3 зубчика чеснока, чайную ложку соли, по щепотке сахара и лимонной кислоты, а также 50 мл растительного масла. Измельчите массу до однородности, но не превращайте ее в пюре.

Разложите смесь по формочкам для льда, накройте пленкой и отправьте в морозильник. После заморозки переложите кубики в пакет или контейнер и храните до нужного момента.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда держит такие зеленые кубики под рукой для супов, соусов и гарниров. Она советует особенно тщательно просушивать зелень перед приготовлением. Чем меньше в ней лишней влаги, тем лучше сохраняются вкус, аромат и цвет.

Ранее сообщалось, что огурцы быстро реагируют на ошибки в уходе: сегодня куст выглядит крепким, а завтра уже сбрасывает завязи. Чтобы собирать ровные, сочные и сладкие плоды до самой осени, достаточно не допускать трех распространенных промахов.