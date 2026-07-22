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22 июля 2026 в 14:06

Кабачки с картошкой вкуснее мяса: зразы без лепки, просто выкладываем ложкой. Быстрый ужин на одной сковороде

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то простое, сытное и без лишней возни, этот рецепт всегда выручает. Кабачки и картофель превращаются в аппетитные румяные оладьи, а внутри скрывается нежная начинка из расплавленного сыра и яйца. Получается настолько вкусно, что к мясу уже никто и не вспоминает.

Особенно нравится, что все готовится на одной сковороде всего за 20 минут.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 1 шт., картофель — 3 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 3 шт. (1 в тесто, 2 для начинки), мука — 2–3 ст. л., сыр — 70 г, сметана — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лимонный сок — 1 ч. л., зелень — по вкусу, паприка — по вкусу, сушеные травы — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Кабачок и картофель натрите на крупной терке, слегка посолите и через несколько минут хорошо отожмите выделившийся сок. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, затем соедините с овощами.

Добавьте одно яйцо, муку, соль, паприку и сушеные травы, перемешайте. Два оставшихся яйца слегка взбейте вилкой, сыр натрите. На разогретую сковороду выложите несколько крупных оладий, сделайте в центре небольшое углубление, положите сыр, влейте немного яйца и закройте оставшейся овощной массой. Обжаривайте под крышкой с двух сторон до румяной корочки. Для соуса смешайте сметану с чесноком, лимонным соком и рубленой зеленью и подавайте вместе с горячими оладьями.

Личный опыт

Главное — как можно лучше отжать овощи перед приготовлением. Тогда оладьи отлично держат форму, получаются румяными снаружи и остаются нежными внутри, а расплавленный сыр делает их особенно вкусными.

Проверено редакцией
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оладьи
приготовление
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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