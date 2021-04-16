Не внушает оптимизма: в РПЦ высказались о переменах в США

https://static.news.ru/photo/57064052-9f92-11eb-b6d3-96000091f725_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что перемены в США не внушают оптимизма. По его словам, РПЦ ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выскажется и о внешнеполитических угрозах, пишет РИА Новости.

Священник предположил, что в этом году в послании российский лидер уделит внимание врачам и исследователям, которые помогали бороться с пандемией коронавируса в самом начале, а также создали вакцину от заболевания. Также предполагается, что речь пойдёт о социальной проблематике, уровне жизни россиян и способах его улучшить.

Думаю, также в послании будет уделено внимание и внешнеполитической ситуации, которая за прошедший год не стала лучше, а в чём-то она ухудшилась, и те перемены, которые произошли, например, в США. Они не внушают оптимизма, — сказал священнослужитель.

Митрополит Иларион, помимо прочего, также предположил, что в послании президент выскажется и на другие внешнеполитические вопросы. Представитель РПЦ заметил, что напряжение между Россией и западными странами продолжает нарастать.

Ранее NEWS.ru писал, что новость о перехвате российским истребителем американского самолёта-разведчика над Тихим океаном в Fox News вызвала бурную реакцию читателей. Они обвинили президента США Джо Байдена в эскалации отношений с Россией и недееспособности.