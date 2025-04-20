«Не верится, что я дома»: вернувшийся из плена боец рассказал об ощущениях Освобожденный из плена военный ВС РФ признался, что не верит в свое возвращение

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Освобожденный из украинского плена российский военный выразил благодарность стране за свое возвращение на родину, передает пресс-служба Минобороны России. По словам мужчины, ему все еще не верится, что он снова дома.

До сих пор не верится, что я дома, переодели, обули, накормили. Большое спасибо, в общем, — сказал боец.

Он отметил: в родном городе у него остались мама и брат. Его товарищ также признался, что он вместе со всеми долго мечтал об этом дне — его дожидаются родители и любимая девушка.

Ранее самолет с вернувшимися из плена бойцами Вооруженных сил России приземлился в Московской области. Уточняется, что военнослужащих встретили аплодисментами, их уже ждали автобусы.

Борт военно-транспортной авиации доставил на Родину 246 бойцов. Перед этим российские военные были доставлены в Белоруссию, где им оказывалась психологическая и медицинская помощь. Взамен украинской стороне было передано аналогичное количество солдат ВСУ. Кроме того, стороны обменяли тяжело раненных — 31 украинец на 15 россиян. Возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого трое солдат 109-й бригады теробороны ВСУ добровольно сдались в плен под Торецком из-за беспилотника. С помощью дрона было организовано звуковещание над позициями противника с призывами сложить оружие.