«Не только хуже, но и получше»: о чём спорят «Фобос» и Гидрометцентр

Гидрометцентр и частный центр предсказания погоды «Фобос» поспорили — кто предсказывает погоду лучше. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды, имея в виду данные «Фобоса». А представитель этой организации заявил, что их метеосводки более точные, благодаря бесценному опыту сотрудников и «военному» прошлому. Члены общественного совета при Гидрометцентре рассказали NEWS.ru о давнем конфликте между двумя организациями, всячески обходя его настоящие причины, а независимые климатологи спор о доверии разрешают не в пользу коммерческой метеорологии.

«Волчары, которые на погоде собаку съели»

«Броской, яркой и жёлтенькой» назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информацию «Фобоса» о том, что высота снежного покрова в российской столице увеличится вдвое за 13-14 декабря. Сотрудник метеослужбы добавил, что коммерческие метеорологи работают, в первую очередь, чтобы привлечь внимание журналистов. По его словам, в профессиональном сообществе их прогнозы воспринимаются с улыбкой. Оппоненты поспешили ему ответить.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В «Фобосе» работают не маргиналы, не коммерческие деятели, возразил коллеге в беседе с NEWS.ru ведущий специалист центра Евгений Тишковец. Он отметил, что сотрудники его организации прогнозируют погоду «не только не хуже, но и, наверное, получше Гидрометцентра». Хоть инструментарий у них примерно одинаковый, зато у работников «Фобоса» больше опыта и знаний, утверждает он. К тому же, по словам Тишковца, некорректно сравнивать военных метеорологов — которых набирал «Фобос» — и гражданских. У первых подходы более совершенные, говорит он — они получают лучшее образование, имеют реальную практику «на земле и на полигонах», а не сидят «в теплом кабинете, нажимая на клавиши».

Author: Евгений Тишковец [ ведущий специалист Центра погоды «Фобос» ] Дорогие мои, в центре погоды «Фобос» работают офицеры- волчары, которые на погоде собаку съели. Они служили в вооруженных силах более 20 лет в разных климатических зонах. Каждый из нас имеет награды боевые. Мы всю жизнь занимается погодой.

Прогнозировать погоду лучше всех центру «Фобос» удаётся не благодаря, а вопреки, утверждает, Евгений Тишковец. Он отметил, что метеорологическая радиолокационная станция Гидрометцентра, которая является «глазами и ушами московского узла» несколько лет назад была закрыта для общего обозрения. Сотрудники «Фобос» больше не имеют туда доступ.

Ни одна метеорологическая служба в мире не закрывает радиолокации, на которых видно с точностью до миллиметра опасные явления погоды. Мы — сотрудники центра «Фобос» — не имеем такой возможности видеть эти локации, потому что они закрыты. Получается они монополисты, и не хотят делиться, — резюмировал Тишковец.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудник центра «Фобос» добавил, что относится Гидрометцентру с уважением и никогда не комментирует их прогнозы. Даже если они ошибаются. Тишковец говорит, что синоптики не должны смеяться над своими коллегами и их прогнозами — это порочит «честь мундира».

«Это сродни блогерству»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что отказывается считать коллег из «Фобоса» профессионалами. Как он говорит, за годы существования этой организации, её сотрудники не выпустили ни одной научной публикации (тем не менее NEWS.ru удалось найти как минимум одну научную публикацию Евгения Тишковца сделанную в период его службы в армии). Выступлений в профессиональной среде метеорологов он также не помнит. А более того, утверждает Вильфанд, представители центра «Фобос» регулярно пользуются данными Гидрометцентра без указания первоисточника.

Эти люди, вам, журналистам, известны, а в профессиональной среде они неизвестны. Известность приходит, если опубликовано десяток статей в хороших журналах. Этого не было. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России научный руководитель Гидрометцентра России

Представитель Гидрометцентра добавил, что наличие их лицензии не говорит о высоком профессионализме сотрудников Фобоса. По его словам, получить её может любая организация, где работает хоть один человек с образованием метеоролога, также надо соблюсти «ещё ряд несущественных условий». В руководстве Гидрометцентра много раз выступали за ужесточение условий выдачи лицензии, но пока безуспешно.

Роман Вильфанд Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по Гидрометеорологии — это единственная организация в России, которая осуществляет регулярные, более менее надежные прогнозы погоды, заявила в беседе с NEWS.ru климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева. Сотрудники центра «Фобос» (и других подобных организаций) пользуются готовой информацией, которую предоставляют коллеги, говорит она, а точность прогноза зависит от их личной интерпретации полученных данных. Спор же «Фобоса» с Гидрометцентром о том, кто лучше предсказывает погоду, она назвала некорректным.

Нужно уважать профессионализм. В чем была беда первых советских властей, они почему-то считали, что каждая кухарка может управлять государством. Жизнь показала, что нет, не каждая. Профессионализм должен быть в каждом вопросе. Нина Зайцева климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества

Гидрометцентр не слишком ярко, не слишком пафосно, не слишком красочно даёт свои прогнозы, но он несёт за них ответственность, центр «Фобос» же за свои прогнозы ответственности не несёт, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он добавил, что у этих организаций при этом разные целевые аудитории.

«Фобос» — это коммерческая организация. Они работают на публику, работают с эпитетами, рекордами, то есть с теми фишками, которые привлекают. Это сродни блогерству, когда нужно набрать лайки, но каким способом ты наберешь эти лайки, не имеет никакого значения. Александр Шувалов. руководитель прогностического центра «Метео» руководитель прогностического центра «Метео»

Эксперт добавил, что организация «Фобос» очень неоднородна и там работают разные синоптики. Среди них есть и специалисты, которые придерживаются «нормального подхода», они привыкли отвечать за свои прогнозы. Говорить о том, что все сотрудники «Фобоса» не профессиональны — некорректно.

«Застарелые беды»

Между Гидрометцентром и центром погоды «Фобос», имеется конфликт, подтвердил в беседе с NEWS.ru Директор программы по климату и энергетике Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, член общественного совета при Гидромете Алексей Кокорин. Он добавил, что разница во мнениях иллюстрирует «застарелые беды». От дальнейших комментариев собеседник NEWS.ru отказался. Глава Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, член общественного совета при Гидромете Анна Романовская также подтвердила, что конфликт между двумя организациями существует, но в подробности вдаваться не стала

На сайте центра «Фобос» сказано, что компания занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации. В настоящее время основная деятельность предприятия сосредоточена на предоставлении электронным и печатным СМИ, а также другим потребителям информации о фактической и прогнозируемой погоде в мире. Центр Фобос, действует по лицензии Росгидромета. Их обзоры составлены на основе данных национальных метеорологических служб России и других стран.

Согласно базе юридических лиц, «Фобос» является коммерческой организацией. За 2020 год выручка компании составила 23 млн рублей, а чистая прибыль — 7.3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом прибыль выросла на 86%. Директор и единственный владелец «Фобоса» Игорь Кланишен — также бывший военный. Он служил в вооруженных силах РФ. Был начальником отдела в Главном гидрометеорологическом центре Министерства обороны. На пенсию вышел в звании полковника. Ведущий сотрудник Евгений Тишковец, по его собственным словам, также много лет служил в вооружённых силах.