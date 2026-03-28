28 марта 2026 в 07:00

Не сырники, а находка к завтраку: нежные творожные вафли без лишней возни

Творог можно подать так, что его с радостью съедят даже те, кто обычно от него отказывается. Этот способ проще привычных сырников и не требует лепки — все готовится быстрее, а результат получается особенно нежным и ароматным.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 80 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • ванилин — по вкусу.

Приготовление

Заранее достаньте продукты из холодильника — так тесто получится более однородным. В миске соедините яйца, сахар и творог, тщательно перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло и снова размешайте до гладкости.

Всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Замесите густое, но мягкое тесто. Разогрейте вафельницу или электрогриль, выкладывайте тесто небольшими порциями и готовьте до золотистой корочки.

Вафли получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Подавайте с медом, вареньем или сметаной — идеальный вариант для уютного завтрака.

Зачем покупать готовый плавленый сыр, если его легко приготовить дома из простых продуктов? Этот рецепт дарит нежную кремовую текстуру и яркий вкус.

Читайте также
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Сочные капустные ленивцы на сковороде: нежнее пирожков, быстрее блинов
Семья и жизнь
Сочные капустные ленивцы на сковороде: нежнее пирожков, быстрее блинов
5 продуктов, которые нельзя готовить в микроволновке: яйца — только начало
Семья и жизнь
5 продуктов, которые нельзя готовить в микроволновке: яйца — только начало
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

