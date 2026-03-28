Не сырники, а находка к завтраку: нежные творожные вафли без лишней возни

Творог можно подать так, что его с радостью съедят даже те, кто обычно от него отказывается. Этот способ проще привычных сырников и не требует лепки — все готовится быстрее, а результат получается особенно нежным и ароматным.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

ванилин — по вкусу.

Приготовление

Заранее достаньте продукты из холодильника — так тесто получится более однородным. В миске соедините яйца, сахар и творог, тщательно перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло и снова размешайте до гладкости.

Всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Замесите густое, но мягкое тесто. Разогрейте вафельницу или электрогриль, выкладывайте тесто небольшими порциями и готовьте до золотистой корочки.

Вафли получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Подавайте с медом, вареньем или сметаной — идеальный вариант для уютного завтрака.

Зачем покупать готовый плавленый сыр, если его легко приготовить дома из простых продуктов? Этот рецепт дарит нежную кремовую текстуру и яркий вкус.