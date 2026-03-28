28 марта 2026 в 09:07

Названа сумма достойной пенсии для россиян

РИА Новости: россияне назвали достойной пенсию в 53 500 рублей

Россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. По сравнению с октябрем 2025 года ожидания выросли на 7%.

Достойная пенсия, по мнению россиян, — 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025-го. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно, — говорится в исследовании.

Более высокие ожидания у россиян старше 45 лет — 56 200 рублей. В группе 35–45 лет желаемый уровень составляет 55 800 рублей, а среди молодежи до 35 лет — 50 800 рублей. Также на оценки влияет образование: выпускники вузов называют сумму в 55 800 рублей, респонденты со средним профобразованием — 52 100 рублей.

Лидером по размеру желаемой пенсии остается Москва — 57 900 рублей. В Санкт-Петербурге показатель составил 57 600 рублей, в Хабаровске — 55 400 рублей, в Краснодаре — 54 900 рублей, во Владивостоке и Красноярске — по 54 500 рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что для матерей-героинь в России предусмотрена пенсия свыше 100 тыс. рублей. Кроме того, на повышенные пенсии могут рассчитывать Герои Труда и Герои России, а также военные.

