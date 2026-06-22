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22 июня 2026 в 11:25

Не спешу покупать дорогие препараты: этот раствор быстро расправляется с тлей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если тля облюбовала розы, яблони или другие растения, действовать лучше сразу. При этом совсем не обязательно использовать агрессивные препараты. Есть простой способ, который помогает сократить количество вредителей и не перегружает сад лишней химией.

Для обработки многие дачники используют обычную перекись водорода. Благодаря своим свойствам она воздействует на тлю, ее личинок, а также помогает бороться со спорами грибков и некоторыми другими вредителями.

Раствор готовят из 1 стакана 3%-ной перекиси и 1 литра воды. Смесь переливают в пульверизатор и тщательно опрыскивают пораженные растения, особенно нижнюю сторону листьев, где тля скапливается чаще всего.

Перед полноценной обработкой стоит проверить средство на одном листе. Если через несколько часов не появились ожоги и повреждения, можно приступать к опрыскиванию всего растения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что обработку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду. Дополнительно полезно регулярно осматривать молодые побеги — именно на них тля появляется одной из первых, и заметить проблему можно еще до массового распространения вредителя.

Ранее сообщалось, что жимолость только начинает цвести, и в этот момент закладывается будущий урожай. Ошибка в уходе сейчас может обернуться мелкими ягодами или их осыпанием.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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