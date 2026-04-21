Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 08:21

Не шарлотка, а сливочная нежность: яблочный пирог «Удача» выходит очень вкусным — тесто на йогурте и масле

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если обычная шарлотка уже приелась, попробуйте этот вариант — пирог получается более нежным и мягким, буквально тает во рту. За счет йогурта и сливочного масла тесто выходит воздушным и слегка влажным, а яблоки добавляют сочность.

Готовится все просто, без сложных шагов, а результат всегда радует. Такой рецепт не зря называют удачным — получается с первого раза.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., сахар — 150 г, йогурт — 100 мл, ванильная эссенция — 1 ч. л., сливочное масло — 100 г, мука — 240 г, разрыхлитель — 10 г, яблоки — 4 шт., лимонный сок — 1 ст. л., абрикосовый джем — по желанию.

Приготовление

Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и ванильную эссенцию, перемешайте венчиком до однородности. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт, снова перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем, просейте в тесто и доведите до гладкой массы без комочков.

Яблоки очистите, нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком и аккуратно вмешайте в тесто. Форму смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте при 180°C около 40 минут до румяной корочки.

Готовому пирогу дайте немного остыть, при желании смажьте абрикосовым джемом или присыпьте сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Читайте также
яблоки
пироги
шарлотка
простой рецепт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.