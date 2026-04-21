Не шарлотка, а сливочная нежность: яблочный пирог «Удача» выходит очень вкусным — тесто на йогурте и масле

Не шарлотка, а сливочная нежность: яблочный пирог «Удача» выходит очень вкусным — тесто на йогурте и масле

Если обычная шарлотка уже приелась, попробуйте этот вариант — пирог получается более нежным и мягким, буквально тает во рту. За счет йогурта и сливочного масла тесто выходит воздушным и слегка влажным, а яблоки добавляют сочность.

Готовится все просто, без сложных шагов, а результат всегда радует. Такой рецепт не зря называют удачным — получается с первого раза.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., сахар — 150 г, йогурт — 100 мл, ванильная эссенция — 1 ч. л., сливочное масло — 100 г, мука — 240 г, разрыхлитель — 10 г, яблоки — 4 шт., лимонный сок — 1 ст. л., абрикосовый джем — по желанию.

Приготовление

Яйца разбейте в миску, добавьте сахар и ванильную эссенцию, перемешайте венчиком до однородности. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт, снова перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем, просейте в тесто и доведите до гладкой массы без комочков.

Яблоки очистите, нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком и аккуратно вмешайте в тесто. Форму смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте при 180°C около 40 минут до румяной корочки.

Готовому пирогу дайте немного остыть, при желании смажьте абрикосовым джемом или присыпьте сахарной пудрой.

