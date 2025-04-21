Освященные продукты (куличи, яйца, пасхи) требуют особого отношения, так как считаются благословенными. Ни в коем случае не выкидывайте их в мусор и не смывайте в унитаз даже крошки! Вот как поступить, не нарушая церковных канонов.
- Съесть с молитвой
Лучший вариант — употребить освященную пищу, не допуская ее порчи. Если еда начала плесневеть или засохла, то ее можно раскрошить и отдать птицам или закопать в чистом месте (где не ходят люди и животные).
- Сжечь в печи или костре
Если продукт испортился, его можно сжечь, а пепел закопать или развеять по ветру.
- Отнести в храм
В некоторых церквях есть специальные места для утилизации освященной пищи (например, «поминальные костры» после Пасхи).
Чего делать нельзя:
- выбрасывать в мусорное ведро вместе с обычными отходами;
- смывать в канализацию (особенно крошки куличей);
- отдавать животным (собакам, кошкам) — освященная еда предназначена для людей или птиц.
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