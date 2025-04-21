Не съели куличи и яйца? Только не в мусор и не в унитаз! Вот как поступить

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Освященные продукты (куличи, яйца, пасхи) требуют особого отношения, так как считаются благословенными. Ни в коем случае не выкидывайте их в мусор и не смывайте в унитаз даже крошки! Вот как поступить, не нарушая церковных канонов.

Съесть с молитвой

Лучший вариант — употребить освященную пищу, не допуская ее порчи. Если еда начала плесневеть или засохла, то ее можно раскрошить и отдать птицам или закопать в чистом месте (где не ходят люди и животные).

Сжечь в печи или костре

Если продукт испортился, его можно сжечь, а пепел закопать или развеять по ветру.

Отнести в храм

В некоторых церквях есть специальные места для утилизации освященной пищи (например, «поминальные костры» после Пасхи).

Чего делать нельзя:

выбрасывать в мусорное ведро вместе с обычными отходами;

смывать в канализацию (особенно крошки куличей);

отдавать животным (собакам, кошкам) — освященная еда предназначена для людей или птиц.

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