Не просто суп, а событие: мастава по-фергански. Когда хочется настоящей восточной кухни

Мастава — не просто густой суп, а гастрономический символ Узбекистана, где томленый зирвак из баранины, риса и овощей создает гармонию, достойную звания «жидкого плова».

Что понадобится

Баранина на кости (грудинка или ребра) — 600 г, курдючный жир — 80 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1 шт., репа — 1 шт., помидоры — 2 шт., рис девзира или другой круглозерный — 150 г, растительное масло — 2 ст. л., зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец красный острый молотый — по вкусу, соль — по вкусу, зелень кинзы или петрушки — для подачи, катык или густой йогурт — для подачи.

Как готовлю

Мясо срезаем с костей, оставляя немного на них. Срезанную мякоть прокручиваем в фарш, смешиваем с половиной смеси специй (зира, кориандр, перцы) и солью, вымешиваем и убираем в холод на 30 минут.

Курдючный жир нарезаем кубиками и вытапливаем в разогретом казане с маслом до золотистых шкварок, которые затем удаляем. В полученном жире обжариваем бараньи кости до румяной корочки.

Добавляем нашинкованный полукольцами лук и пассеруем до мягкости. Помидоры, очищенные от кожицы, нарезаем кубиками и тушим с луком до выпаривания сока. Следом закладываем кубики моркови и репы, обжариваем 5–7 минут. Всыпаем оставшиеся специи, соль, заливаем примерно 1 л кипятка и варим бульон 15 минут.

Промытый рис засыпаем в кипящий бульон и варим на медленном огне около 20 минут до готовности крупы. Из охлажденного фарша формируем небольшие фрикадельки и аккуратно опускаем их в суп за 5 минут до окончания готовки.

Даем маставе настояться под крышкой 10 минут. Подаем в глубоких пиалах, обильно посыпав свежей зеленью и с ложкой прохладного катыка или густого йогурта.

