30 марта 2026 в 15:45

Не пропустите сроки: томаты, кабачки, огурцы и капуста — что и когда сажать в апреле

Фото: D-NEWS.ru
Апрель — главный месяц для посева овощей на рассаду, когда световой день становится достаточно длинным, а почва и воздух прогреваются до оптимальных значений.

В первой половине апреля сеют томаты для открытого грунта — ранние и среднеспелые сорта («Белый налив», «Сибирский скороспелый», «Санька») успеют сформировать крепкую рассаду за 45-50 дней. В это же время высевают перцы и баклажаны, если вы не сделали этого в марте — у них длительный период вегетации, и промедление может стоить урожая.

С 10 по 20 апреля — идеальный срок для посева огурцов для теплиц: они быстро растут, и через 25-30 дней рассада готова к пересадке. В середине месяца можно сеять кабачки, патиссоны и тыквы — они не любят долгого рассадного периода и быстро догоняют в росте.

Для получения раннего урожая в конце апреля высевают капусту: белокочанную (ранние сорта), цветную, брокколи и пекинскую. Также в апреле можно посеять корневой сельдерей, лук-порей и физалис.

Ранее сообщалось, чем посыпать землю в теплице, чтобы огурцы с помидорами не болели.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
