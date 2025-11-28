День матери
Не представляю Новый год без утки: мариную с апельсинами — выходит изумительное мясо и корочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Не представляю Новый год без утки! Всегда мариную с апельсинами — выходит изумительное мясо и корочка. Из года в год это блюдо производит настоящий фурор.

Вам понадобится: утка весом 2-2,5 кг, 3 крупных апельсина, 4 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, соль, перец, прованские травы. Тушку промойте, обсушите, наколите кожу вилкой. Для маринада смешайте сок одного апельсина, мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Натрите утку маринадом внутри и снаружи, оставьте на 4-6 часов в холодильнике. Два апельсина нарежьте кружками вместе с кожурой. Нафаршируйте тушку частью апельсинов и зашейте или скрепите зубочистками. Выпекайте в духовке при 180°С примерно 2-2,5 часа, периодически поливая выделяющимся соком и жиром. За 20 минут до готовности увеличьте температуру до 200°С для получения хрустящей корочки. Дайте блюду настояться 15-20 минут перед подачей.

Вкус получается невероятно сбалансированным: нежное, тающее во рту мясо с тонкими нотками меда и чеснока, цитрусовой свежестью и хрустящей ароматной кожицей.

утки
рецепты
Новый год
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
