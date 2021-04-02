«Не понимает, что Мохов не насильник, а педофил»: жертва маньяка о Собчак

https://static.news.ru/photo/2f28e1f2-940c-11eb-bcc9-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова осудила телеведущую Ксению Собчак за то, что та сняла свой фильм не о жертвах Виктора Мохова, а о нём самом.

Мартынова не понимает, почему телеведущая предпочла дружеский разговор с маньяком по душам, причём в нём было очень много о сексе.

Я считаю, что изучать зло можно по-разному. Достаточно задать ряд профессиональных вопросов, после которых всем всё станет ясно... А здесь как будто автор недопонимает, что Мохов не просто насильник, он педофил. Это не секс, а насилие, надругательство над детьми, — возмутилась Екатерина.

Она отметила , что не верит в искренность извинений 70-летнего маньяка и ей абсолютно безразличны его чувства, страдания и раскаяния.

Ранее NEWS.ru писал, что жертве скопинского маньяка заплатили «копейки» за съёмки в передаче Ксении Собчак о Викторе Мохове. Однако она утверждает, что не знала, что фильм будет о нём, а не о пострадавших от его рук девушках. Она укоряет телеведущую, которая пыталась завести с 70-летним маньяком «дружеский разговор по душам».